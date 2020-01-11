Париж, , 00:51 — REGNUM Допинговые дела в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, могут быть пересмотрены в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил 10 января глава комитета Томас Бах во время пресс-конференции.

По его словам, пересмотр возобновится в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, Бах подтвердил слова главы департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтера Юнгера, который ранее заявлял о возобновлении дел спортсменов оправданных или частично оправданных CAS в феврале 2018 года.

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Тогда на стороне защиты в суде выступал бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории, который утратил доверие МОК в связи с возможными манипуляциями пробами.

Напомним, в ноябре 2017 года комиссия МОК отстранила десятки российских спортсменов, обвинив их в применении допинга. Позднее суд реабилитировал 28 атлетов и частично удовлетворил апелляции еще 11.

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