Уфа, , 21:22 — REGNUM 10 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» принял на своем льду московское «Динамо». Встреча прошла при шести тысячах зрителей «Уфа-Арены» и завершилась победой гостей с минимальным перевесом в счете — 4:3.

Счет встречи был быстро открыт гостями еще в первом периоде. На 4-й минуте лучший бомбардир лиги Вадим Щипачев отличился с передачи Андре Петерссона — 1:0. На счету экс-игрока питерского «СКА» 53 (14+39) очка за 48 матчей текущего чемпионата.

В начале второго периода «динамовцам» удалось увеличить преимущество в счете. На 10-й минуте тайма шведский форвард Андре Петерссон снова стал ключевой фигурой во взятии вражеских ворот — 2:0. Однако, под занавес 20-минутки интригу вернул уфимский нападающий Сафари Маннинен, реализовав численное большинство хозяев — 2:1.

«Уфимцы» понадеялись на «камбэк», но их ожидания в начале второго периода вдребезги разбил главный бомбардир матча Андре Петерссон. Воспитанный суровыми северо-американскими лигами швед на 4-й минуте заключительного периода холоднокровно реализовал большинство, а затем на 9-й минуте выступил в роль ассистента, отдав голевую передачу на Дмитрия Яшкина — 4:1. Только в конце тайма «Салават» снова пришел в чувства, забросив две безответные шайбы, но времени для спасительной третьей, увы, не хватило — 4:3. В составе хозяев отличились Сафари Маннинен и Теэму Хартикайнен, а защитник Линус Умарк записал на свой счет еще две голевые передачи.

Московское «Динамо» поднялось на вторую строчку Западной конференции, обогнав питерский «СКА». На счету «милиционеров» стало 64 результативных балла в 48 играх, что на 1 балл превосходит коллектив из северной столицы страны.