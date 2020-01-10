Нижний Новгород, , 20:57 — REGNUM Трамплин К-60 в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2020 года. Об этом заявили в министерстве строительства Нижегородской области.

Строительно-монтажные работы были завершены в декабре 2019 года. В настоящее время необходимое для монтажа керамической лыжни разгона оборудование проходит сертификацию на таможне в Кстове, сообщает «НТА-Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в Нижнем Новгороде был снесён комплекс трамплинов, отстроенный в 1950-х годах. Властями были заявлены планы о строительстве нового объекта, но проект из-за отсутствия финансирования был заморожен.

В начале 2018 года в областную инвестиционную программу внесли изменения, включив туда проект нового трамплина К-60. Он прошёл государственную экспертизу в феврале 2018 года. Предварительная стоимость работ оценивалась в 295 млн рублей.

В июне 2018 года администрация города передала области на баланс специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, ее имущество, включая один из трамплинов, также перешло региональным властям.

Конкурс по выбору подрядчика строительства был объявлен в конце 2018 года. Заказчиком выступило ГКУ «Нижегородстройзаказчик», начальная цена лота — 193,116 млн рублей.