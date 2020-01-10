Берн, , 17:37 — REGNUM Представитель Туркмении впервые принимает участие в юношеских Олимпийских играх, который в 2020 году проходят в швейцарской Лозанне, сообщает 10 января издание Turkmenportal.

Туркмению представляет хоккеист Новруз Байханов. Он примет участие в соревнованиях по хоккею в формате 3 на 3. Команды будут сформированы из спортсменов разных стран. Всего в юношеской Олимпиаде принимают участие около 2 тыс. спортсменов из 79 стран.

Напомним, 9−22 января в Лозанне проходят зимние юношеские Олимпийские игры. На соревнованиях будет разыгран 81 комплект в 16 видах спорта. В составе сборной России выступают 112 спортсменов.