Ашхабад, , 17:14 — REGNUM Атлетический спортивный центр в Туркмении преобразован в федерацию атлетического спорта во главе с Ахмедом Пировым, пишет 10 января газета «Нейтральный Туркменистан».

В федерацию вошли шесть направлений: пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт, боди-фитнес, стронгмен и мас-рестлинг, который стал новой дисциплиной для федерации.

Напомним, 22 декабря в Ашхабаде прошел городской чемпионат по армрестлингу. В нем приняли участие мужчины в весовой категории от 55 до 110 кг, а также женщины в категориях от 55 до 80 кг.

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