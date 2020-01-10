Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий за клуб «Даллас Маверикс», занял 7-е место в рейтинге лучших нападающих Национальной Баскетбольной Ассоциации (NBA). Соответствующие данные опубликованы в Твиттере Лиги.

Так, на первом месте рейтинга, составленного после голосования фанатов, находится форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с 3 359 871 голосов. На втором, его товарищ по команде Энтони Джеймс с 3 124 446 голосами.

Латвийская супер звезда с 540 603 отданными за него голосами болельщиков находится на 7 позиции. До шестого места, которое занял Энтони Таун из «Минессоты», ему не хватило 5000 голосов.