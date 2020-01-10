Волгоград, , 16:50 — REGNUM Почти три десятка новых спортивных объектов различного профиля откроют в 2020 году в Волгоградской области. Их возведут в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили 10 января в пресс-службе регионального комитета физической культуры и спорта.

13 универсальных площадок появятся в населённых пунктах Алексеевского, Городищенского, Котельниковского районов. В Ленинском, Среднеахтубинском, Новониколаевском и Октябрьском районах возведут арены для игровых видов спорта. В Калаче-на-Дону начнётся строительство нового плавательного бассейна, в Краснослободске и Волгограде введут в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, новые искусственные поля уложат на трёх стадионах. Также завершатся работы по проектированию в Волгограде современного легкоатлетического Центра на стадионе «Монолит», а во Дворце спорта откроют административно-бытовой комплекс с двумя спортивными залами для занятий единоборствами. Кроме того, в муниципалитетах региона начнётся строительство семи малых спортивных площадок со специальным оборудованием для тестирования нормативов ГТО.

К 2021 году региональные власти планируют сдать в эксплуатацию футбольный манеж в Дубовском районе, ФОК в Среднеахтубинском, а также смонтировать искусственные футбольные поля в Николаевском и Дубовском районах.