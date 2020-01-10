Ливерпуль, Великобритания, , 16:00 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим наставником в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам декабря 2019 года. Об этом 10 января сообщается на сайте АПЛ.

В голосовании Клопп обошёл таких тренеров, как Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

В декабре «Ливерпуль» победил во всех пяти матчах АПЛ: с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0), «Уотфордом» (2:0), «Лестер Сити» (4:0) и «Вулверхэмтоном» (1:0). При этом команда перенесла матч с «Вест Хэмом» из-за отъезда в Катар на клубный чемпионат мира, в котором также победила.

В текущем сезоне Клопп уже в четвёртый раз был признан тренером месяца. Он повторил рекорд Хосепа Гвардиолы, установленный в сезоне 2017/2018.

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