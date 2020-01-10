Лозанна, Швейцария, , 15:52 — REGNUM Объединённая хоккейная команда Кореи может выступить на юношеской Олимпиаде 2024 года в южнокорейской провинции Канвондо. Такой надеждой поделился глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель 10 января на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

В ходе сессии было утверждено место проведения соревнований. Претендовала на проведение Олимпиады только Южная Корея. В 2018 году южнокорейский Пхёнчхан принял Зимние Олимпийские игры.

Тогда кореянки выступили в составе объединённой сборной, заявив, что хотят преодолеть политические разногласия, напомнил Фазель. В федерации надеются, что этот опыт будет повторён в 2024 году, и приложат к достижению такой цели свои усилия.

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