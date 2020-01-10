Деревня Лейк-Плэсид, США, , 15:27 — REGNUM Спортсменка из Южной Кореи завоевала три медали на Кубке Северной Америки по скелетону 2019/200 в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации бобслея и скелетона Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, в общем зачёте Кубка Северной Америки 2019/2020 кореянка Ким Ын Джи набрала 373 очка, опередив на 72 очка бразильянку Николь Роша Сильвейра и заняв первое место в таблице. Другая южнокорейская скелетонистка Ли Чжон Хёк расположилась на 7-й строчке таблицы с показателем 259 очков.

Известно, что южнокорейская спортсменка также заняла третье место на шестом этапе Кубка Северной Америки в Лэйк-Плэсид (55,6 сек), второе — на седьмом этапе с показателем 55,7 сек.

7 января на восьмом этапе Кубка Северной Америки скелетонистка заняла третье место с показателем 1.52,18 за две попытки.

Отмечается, что южнокорейская двойка заняла 10-е место.