Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» готовятся к первому зимнему сбору. Перед вылетом в Абу-Даби (ОАЭ) подопечные Валерия Карпина проходят медосмотр в одной из столичных клиник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Часть игроков прилетела в Москву вечером 9 января, остальные присоединились к ним утром. Вылет в ОАЭ запланирован на 11 января», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что перед отпуском главный тренер донской команды Валерий Карпин поставил перед игроками задачи на вторую половину сезона 2019/20 — выигрывать и набирать очки в российском чемпионате.

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