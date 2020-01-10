Париж, , 15:03 — REGNUM Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира, проходящем на горнолыжном курорте Ла-Плань (Франция).

Никитина выиграла золото, показав время 2 минуты 2,72 секунды по сумме двух заездов. Второе место заняла австрийская спортсменка Жанин Флок. Замкнула тройку представительница Германии Жаклин Лёллинг.

Напомним, Никитина является двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017), серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира (2016), а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В прошедшем сезоне она стала первой российской скелетонисткой, победившей в общем зачёте Кубка мира.