Сидней, Австралия, , 14:44 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Надаль четыре раза подал навылет, допустив четыре двойных ошибки, и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 14 брейков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роберто Баутиста-Агут обыграл Киммера Коппеянса в первой четвертьфинальной игре со счётом 6:1, 6:4. Таким образом, счёт в матче сборных Испании и Бельгии стал равным — 1:1.

Победитель матча определится в парном разряде, в котором Пабло Карреньо-Буста и Рафаэль Надаль сыграют с Сандером Жилле и Йораном Флигеном.

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