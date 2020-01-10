Сидней, Австралия, , 14:38 — REGNUM Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут одержал победу над представителем Бельгии Киммером Коппеянсом в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Баутиста-Агут два раза подал навылет, допустив две двойную ошибку, и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

Таким образом, сборная Испании вышла вперёд в противостоянии в командой Бельгии в четвертьфинале ATP Cup.

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