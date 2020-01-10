Доха, , 14:30 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Франции Пьером-Югом Эрбером в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

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