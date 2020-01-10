Лозанна, Швейцария, , 14:19 — REGNUM Число боксёров, которые будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, назвал Международный олимпийский комитет (МОК). Эту цифру озвучил глава группы по организации олимпийского турнира по боксу Моринари Ватанабэ, выступая на сессии МОК в Лозанне.

По словам Ватанабэ, в Олимпиаде в Токио примут участие 289 спортсменов, из которых 189 мужчин и 100 женщин. Мужчины разыграют медали в восьми весовых категориях, женщины — в пяти.

Участники определятся по итогам квалификационных турниров, которые состоятся с января по май 2020 года.