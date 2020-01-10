Лозанна, Швейцария, , 14:10 — REGNUM Новую энергию и решимость в борьбу с допингом привнесёт новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Об этом 10 января заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на 135-й сессии организации.

«Мы с нетерпением ждём возможности начать совместную работу, поскольку новый глава WADA привнесет новую энергию и решимость в борьбу с допингом», — сказал Бах.

Напомним, в ноябре 2019 года главой WADA был избран Банька, который ранее занимал пост министра спорта Польши. Он вступил в должность с 1 января 2020 года.

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