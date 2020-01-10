Эр-Рияд, , 13:49 — REGNUM Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» во главе с гонщиком Эдуардом Николаевым сошёл с дистанции на «Дакаре-2020». Об этом 10 января сообщили в пресс-службе команды.

Сообщается, что на машине возникли технические проблемы, которые несовместимы с продолжением борьбы на ралли. Вышел из строя двигатель, а из поддона вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма.

Читайте также: В общем зачете после пятого этапа «Дакара» лидируют экипажи «КамАЗ-Мастер»

"Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что машина стоит на песчаном плато. К ней команды направлен автомобиль техпомощи для эвакуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовик «КамАЗ-Мастер» встал из-за поломки в ходе пятого этапа «Дакара»