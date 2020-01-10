Флоренция, Италия, , 13:07 — REGNUM Итальянский нападающий Патрик Кутроне может перейти из «Вулверхэмптона» в «Фиорентину». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Фиорентина» может взять Кутроне в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за €16 млн.

Напомним, с 2017 по 2019 год Кутроне играл за «Милан», после чего перешёл в «Вулверхэмптон». В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах, в которых забил три гола.

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