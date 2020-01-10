Красноярск, , 13:02 — REGNUM Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев продолжит работать с командой. Об этом 10 января сообщает «Чемпионат».

По словам Газзаева, он полетит с командой на сборы в качестве главного тренера.

«Что касается возможного будущего конфликта с руководством, то я думаю, что сейчас поеду, проведу сбор, подумаю обо всём, чтобы избежать конфликтов», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что «Енисей» уволил Газзаева с поста главного тренера. В настоящее время команда набрала 25 очков в 25 турах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и занимает 17-е место.

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