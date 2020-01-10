Москва, , 12:56 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (90%) выступают против снятия запрета на употребление пива на стадионах, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Против инициативы по отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах высказываются 80% опрошенных. Безразличны к этой идее или не смогли дать оценку 15% граждан.

Главная причина неодобрения идеи возврата продажи пива на стадионах — агрессивное поведение болельщиков, беспорядки (46%). Неуместным употребление пива на спортивных мероприятиях считают 12% респондентов.

Опрос проведен 8 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 8 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым хотят разрешить продажу пива на всех спортивных соревнованиях, кроме детско-юношеских.

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