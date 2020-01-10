Лондон, , 12:02 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» намерен купить нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека. Об этом 10 января сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Тоттенхэм» планирует найти замену своему основному форварду Гарри Кейну, который получил травму и выбыл из строя до апреля.

Отмечается, что «шпоры» предложили «Милану» аренду Пёнтека, но получили отказ. После этого последовало предложение о его покупке с условием включения в сделку двух игроков — защитника Хуана Фойта и полузащитника Виктора Ваньяму. На это предложение в «Милане» пока не ответили.

Напомним, в январе 2019 года Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» за €38 млн. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах чемпионата Италии, в забил четыре гола.

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