Хельсинки, , 11:19 — REGNUM Сборная Финляндии по футболу будет тренироваться на базе в Зеленогорске (входит в состав Санкт-Петербурга) во время группового этапа чемпионата Европы — 2020. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финской команды.

Сообщается, что тренировки команда будет проводить в Зеленогорске, а жить — в Репино.

Напомним, сборная Финляндии является соперником российской команды по групповому этапу чемпионата Европы. В рамках группы В финны сыграют с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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