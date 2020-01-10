Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM Футбольному клубу «Ростов» присвоен статус регионального центра Российского футбольного союза (РФС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Решение о присвоении донской команде престижного статуса приняли члены комиссии при президенте РФС. Как ожидается, это поможет создать эффективную систему управления подготовкой юных футболистов и оказать «адресную помощь организациям спортивной подготовки для развития качественной инфраструктуры, кадрового обеспечения, методологической поддержки».

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2019 года академия футбольного клуба «Ростов» получила статус «Футбольной академии высшей категории» — высший статус в иерархии Российского футбольного союза (РФС).

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