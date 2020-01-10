Окленд, Новая Зеландия, , 11:01 — REGNUM Датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу над представительницей Германии Юлией Гёргес в четвертьфинале турнира в Окленде (Новая Зеландия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Возняцки четыре раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Возняцки сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

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