Шэньчжэнь, Китай, , 10:29 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над своей представительницей Испании Гарбинье Мугурусой в полуфинале турнира в Шэньчжене (Китай). Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Александрова четыре раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, две ошибки на подаче и два брейка.

В финале турнира Александрова сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Кристиной Плишковой (Чехия).

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