Сидней, Австралия, , 10:21 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 40 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Джокович четыре раза подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, семь ошибок на подаче и два брейка.

В первой четвертьфинальной игре Душан Лайович обыграл Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2. Таким образом, сборная Сербии вышла в полуфинал ATP Cup, в котором сыграет со сборной России.

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