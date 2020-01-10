Турин, Италия, , 10:06 — REGNUM «Торино» одержал победу над «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:3 — по пенальти).

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Андреа Фавилли. Спустя девять минут защитник «Торино» Лоренцо де Сильвестри восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Торино». Единственный удар не реализовал полузащитник «Дженоа» Иван Радованович.

Таким образом, «Торино» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.