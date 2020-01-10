Джидда, Саудовская Аравия, , 09:55 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Барселоной» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия) завершилась со счётом 3:2.

На 46-й минуте счёт открыл капитан «Атлетико» Коке. Спустя пять минут форвард «Барселоны» Лионель Месси восстановил равновесие. А на 62-й минуте нападающий Антуан Гризманн забил первый мяч своей бывшей команде.

Тем не менее, «Атлетико» сумел вырвать победу в конце матча. Сначала Альваро Мората сравнял счёт, реализовав пенальти, а затем победный гол забил форвард Анхель Корреа.

Таким образом, «Атлетико» вышел в финал Суперкубка Испании, в котором сыграет с мадридским «Реалом».

Читайте также: «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании