Анахайм, США, , 09:23 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Далласа» шайбы забросили российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов. Ещё один гол забил форвард Роопе Хинц в конце третьего периода в пустые ворота.

На сегодняшний день «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 56 очков после 44 матчей. «Анахайм» идёт на 28-м месте с 39 очками после 44 игр.

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