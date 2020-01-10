Чикаго, США, , 09:05 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Виктор Арвидссон, Колин Блэквелл, Мэтт Дюшейн и Ник Бонино, а также финский вратарь Пекка Ринне, который поразил пустые ворота соперника броском через всю площадку.

https://twitter.com/PredsNHL/status/1215485080065531904

Отметим, что российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Доминик Кубалик и Алекс Дэбринкэт.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 47 очков после 43 матчей. «Чикаго» идёт на 24-м месте с 44 очками после 45 игр.

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