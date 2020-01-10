Санрайз, США, , 08:54 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Ноэль Аччари. Кроме того, голами отметились российский форвард Евгений Дадонов, а также Марк Писик и Майк Хоффман.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились нападающие Брок Бёзер и Тайлер Мотт.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 51 очко после 44 матчей. «Ванкувер» идёт на 19-м месте с 50 очками после 44 игр.

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