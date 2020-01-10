Тампа, США, , 08:38 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Кроме того, голами отметились российский защитник Михаил Сергачёв и форвард Алекс Киллорн.

Отметим, что российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив все 25 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 56 очков после 43 матчей. «Аризона» идёт на 11-м месте с 54 очками после 46 игр.

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