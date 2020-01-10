Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил нападающий Тони Деанджело. Российский форвард Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами. Кроме того, шайбы на счету Криса Крайдера и Йеспера Фаста.

В составе «Нью-Джерси» российский нападающий Никита Гусев отдал одну результативную передачу. Точными бросками отметились Кевин Руни и Блейк Коулман, сделавший дубль.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 49 очков после 43 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте с 37 очками после 43 игр.

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