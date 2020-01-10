Монреаль, Канада, , 01:16 — REGNUM В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте WADA.

«Просьба об арбитраже была подана в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соответствия кодов подписавшими сторонами (ISCCS, статья 10.4.1), и будет рассмотрена Отделом арбитража CAS», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря совет учредителей РУСАДА принял рекомендацию наблюдательного совета о том, что оно несогласно с санкциями WADA по отношению к российскому спорту.

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