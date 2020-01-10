Монреаль, Канада, 10 января 2020, 01:16 — REGNUM В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте WADA.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря совет учредителей РУСАДА принял рекомендацию наблюдательного совета о том, что оно несогласно с санкциями WADA по отношению к российскому спорту.
Читайте ранее в этом сюжете: В МОК рассмотрят вопрос об участии России в ОИ-2020 после решения CAS — СМИ