Москва, , 23:02 — REGNUM Трансляция матча ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США оказалась самым рейтинговым спортивным эфиром в России за 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Рейтинг трансляции матча, который проходил 23 мая, составил 6,64, а общая доля зрителей — 26,75%. Российская команда одержала победу в этой встрече со счётом 4:3.

Второе и третье места среди трансляций спортивных событий также заняли матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года. Это встреча группового этапа между сборными России и Швеции, рейтинг которой составил 5,4, а общая доля зрителей — 20,18%, а также матч ½ финала между Россией и Финляндией с рейтингом 5,27 и долей зрителей — 26,3%.