Казань, , 22:24 — REGNUM 9 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» принял на своем льду ныне выступающеее на Западе нижегородское «Торпедо». Встреча прошла при пяти с половиной тысячах зрителей «Татнефть-Арены» и завершилась победой гостей с разгромным преимуществом в счете — 4:1.

Первый период встречи прошел под эгидой хозяев. «Ак Барс» статистически переиграл своего соперника, закончив период с преимуществом в 5 бросков и 1 гол. Единственную шайбу «Ак Барса» забросил новичок клуба Владимир Газулин, для которого матч с воспитавшим его клубом стал первым в стане «казанцев». Отметим, что 31-летний нападающий провёл 12 лет в системе нижегородского «Торпедо», покинув клуб в преддверии текущего сезона.

В последующие два периода «Торпедо» сломили соперника, несмотря на то, что тот продолжал владеть преимуществом в нанесенных по воротам броскам. Во второй 20-минутке Антон Шенфельд отметился двумя результативными баллами. На 7-й минуте периода нападающий записал на свой счет гол, ставший для 25-летнего игрока 9-м в сезоне. На 14-й минуте Шенфельд выполнил голевую передачу на 21-летнего форварда Данилу Веряева — 2:1.

В заключительном периоде Антон Шенфельд повторил достижение предыдущего тайма, отличившись еще двумя очками. Нападающий в такой же последовательности выполнил точный голевой бросок и голевую передачу, сделав это на 8-й и 19-й минутах периода. Данил Веряев, благодаря Шенфельду, отметился второй шайбой в рамках встречи — 4:1.

«Торпедо» укрепился на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 50-й результативный балл в 46 матчах чемпионата.