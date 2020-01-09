Магнитогорск, Челябинская область, , 21:09 — REGNUM 9 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» принял на своем льду хабаровский «Амур». Встреча прошла при шести с половиной тысячах зрителей «Арены Металлург» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 4:3.

В рамках первых двух периодов матча магнитогорский клуб забросил четыре шайбы в ворота чешского голкипера «Амура» Марека Лангхаммера. Дубль на свой счет оформил нападающий Богдан Потехин, отличившись на 7-й и 26-й минутах матча. Легионерские нападающие швед Деннис Расмуссен и чех Анджей Нестрашил реализовали по большинству на 24-й и 37-й минутах — 4:0.

Казалось бы, победитель — определен, «Амур» просто физически не способен был вытащить игру в последнем периоде, так еще и уступая в четыре шайбы. Но хоккей вид спорта непредсказуемый, здесь в любом матче может произойти чудо. «Амур» смог забросить три шайбы в течение 17 минут заключительного тайма и был готов забить еще одну, но «Металлург» вовремя опомнился, встав в глухую оборону в последние минуты матча — 4:3. В составе хабаровской команды отличились нападающие Александр Горшков и Данил Файзуллин, а также защитник Павел Турбин.

Таким образом, «магнитогорцы» закрепились на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе подопечных Ильи Воробьева 53 результативных балла за 47 матчей чемпионата.