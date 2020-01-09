Брянск, , 18:26 — REGNUM Победителем Кубка России по волейболу на снегу стала женская команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак». Спортсмены также получили путёвки на чемпионат Европы, сообщили 9 января в пресс-службе администрации Брянска.

Брянская команда выиграла три игры в группе, полуфинал и финал. Соревнования проходили с 6 по 8 января в Липецке. На втором месте оказалось «Динамо-Татарстан» (Казань), бронзу завоевали спортсмены из команды «Дон» (Ростов-на-Дону)

За кубки и поездку на Евро-2020 по волейболу на снегу боролись 20 команд: 12 мужских и восемь женских.