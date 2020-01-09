Эр-Рияд, , 16:32 — REGNUM Экипажи гонщиков Дмитрия Каргинова и Антона Шибалова лидируют в общем зачёте после пятого этапа ралли «Дакар», заняв первое и второе места соответственно. Об этом сообщает команда «КамАЗ-Мастер» на своей странице в социальных сетях.

Победителем в зачёте грузовиков на пятом этапе стал экипаж Дмитрия Сотникова, который преодолел участок за 4 часа 12 минут и четыре секунды. Грузовики Шибалова и Каргинова заняли по итогам этапа второе и третье места. Однако в общем зачете Сотников пока занимает девятое место.

Время лидера гонки — экипажа Каргинова — по итогам пяти этапов составляет 20 часов 10 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением пилота Эдуарда Николаева команды «КамАЗ-Мастер» остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с «проблемами двигателя».

Накануне в зачете грузовиков на четвертом этапе ралли победу одержал экипаж Антона Шибалова команды «КамАЗ-Мастер».

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