Лозанна, Швейцария, , 15:58 — REGNUM Спортсмены, выражающие свои политические взгляды во время официальных церемоний и соревнований на Олимпийских играх, будут наказываться. Решение об этом было принято 9 января на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и комиссии спортсменов организации.

Исполком МОК одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпийских игр. Согласно новым правилам, участникам теперь запрещено выражать свои политические взгляды в ходе официальных церемоний награждения, открытия и закрытия Игр, а также в ходе соревнований и в Олимпийской деревне.

Отмечается, что атлетам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено и нарушать протокол церемоний. Кроме того, им запрещено выражать несогласие с тем или иным решением и проводить акции протеста.

Свои взгляды участники соревнований могут озвучивать при общении с журналистами или в социальных сетях.

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