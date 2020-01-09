Лозанна, Швейцария, , 15:43 — REGNUM Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не обсуждал с комиссией спортсменов тему санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом 9 января заявил на пресс-конференции глава МОК Томас Бах.

«Нет, мы это не обсуждали», — сказал Бах.

Он добавил, что этот вопрос сейчас находится в компетенции Спортивного арбитражного суда (CAS), который должен принять решение по санкциям WADA в отношении российского спорта.

Напомним, исполком WADA 9 декабря на четыре года отстранил Россию от участия и проведения крупных международных турниров. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

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