Сеул, , 15:23 — REGNUM Чемпионат мира по настольному теннису среди команд 2020 пройдёт в южнокорейском Пусане. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источником, чемпионат пройдет в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO) в период с 22 по 29 марта.

Известно, что отборочный тур среди южнокорейских спортсменов пройдёт в Чинчхоне в период с 12 по 14 января.

Отмечается, что спортсмены, отличившиеся на отборочных соревнованиях к ЧМ по настольному теннису, также примут участие в отборочном турнире в настольном теннисе на летние Олимпийские игры в Токио, которые стартуют в Гондомаре (Португалия) 22 января.