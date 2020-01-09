Лозанна, Швейцария, , 15:09 — REGNUM Причин для исключения тяжёлой атлетики из программы Олимпиады 2024 года нет. Об этом 9 января заявил на пресс-конференции глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Для исправления ситуации в тяжёлой атлетике было сделано многое, в том числе в вопросах антидопингового тестирования», — сказал Бах.

Он добавил, что в 2018 году МОК снял санкции с Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) после реформ организации. Тогда же Всемирное антидопинговое агентство (WADA)подтвердило соответствие IWF кодексу организации.

Напомним, 5 января немецкий телеканал ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором тот обвинил главу IWF Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, употреблявших допинг.