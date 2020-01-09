Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Компания Valve обратилась к профессиональным киберспортсменам за помощью, чтобы улучшить модели персонажей в игре CS: GO. Об этом 9 января сообщает сайт win.gg.

Игроки помогли разработчикам обнаружить проблемы в отображении моделей и исправить некоторые из них. Имена киберспортсменов пока не разглашаются.

Напомним, с выходом операции Shattered Web разработчики ввели в CS: GO новые облики для персонажей. Однако игроки остались недовольны нововведением — новые модели отличались по размеру от старых и плохо просматривались на определённых позициях.

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