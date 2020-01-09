Эр-Рияд, , 14:39 — REGNUM Грузовик под управлением пилота Эдуарда Николаева команды «КамАЗ-Мастер» остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с «проблемами двигателя». Об этом команда сообщает в своем аккаунте в социальных сетях.

В настоящее время механики команды проводят работы по устранению неполадки.

Протяженность пятого этапа по маршруту Эль-Ула — Хаиль составляет 564 км. Длина спецучастка — 353 км. Экипажи продолжают движение на восток Саудовской Аравии.

ИА REGNUM напоминает, 7 января из-за возгорания прекратил свое участие в гонке экипаж Владимира Васильева, который выступал на автомобиле «Мини».

Накануне в зачете грузовиков на четвертом этапе ралли победу одержал экипаж Антона Шибалова команды «КамАЗ-Мастер».