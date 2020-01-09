Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Игрок сборной Нидерландов Лоис Аббинг покинет гандбольный клуб «Ростов-Дон» по окончании текущего сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды, спортсменка перейдёт в датский «Оденсе».

"Я хочу быть ближе к своему родному городу и иметь возможность проводить больше времени со своей семьей. Это было непростое решение для меня, потому что в «Ростов-Доне» я чувствую себя очень хорошо. Хочу завершить этот сезон, выиграв все возможные титулы. Моя мечта — победить в Лиге чемпионов с «Ростов-Доном», — прокомментировала свой предстоящий уход Аббинг.

ИА REGNUM отмечает, что в разные годы гандболистка играла за германский клуб «Ольденбург», румынский «Байя Маре», французский «Исси Пари». В 2018 году Аббинг переехала в Россию.