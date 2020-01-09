Питтсбург, США, , 14:26 — REGNUM Российский хоккеист Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной хоккейной федерации (IIHF). Об этом 9 января сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что Малкин является вторым хоккеистом в истории, который смог в одном сезоне стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чемпионата мира. Это произошло в 2012 году. В 1982 году аналогичного достижения добился канадец Уэйн Гретцки.

За прошедшее десятилетие Малкин стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014), а также дважды выиграл Кубок Стэнли (2016,2017). Всего на его счету три Кубка Стэнли, первый из которых он выиграл в 2009 году.

В символическую сборную десятилетия IIHF также включила финского вратаря Пекку Ринне, канадских защитников Дрю Даути и Ши Уэбера, а также нападающих Вильяма Нюландера (Швеция) и Сидни Кросби (Канада).

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