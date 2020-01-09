Ивано-Франковск, Украина, , 14:22 — REGNUM Организаторы киберспортивного турнира WePlay! Bukovel Minor 2020 по игре Dota 2 отменили официальную церемонию открытия из-за объявленного на Украине траура. Об этом сообщается 9 января на сайте организации WePlay! Esports.

Соревновательная часть мероприятия пройдёт по ранее согласованному с Valve календарю, а развлекательная часть будет отменена. По словам пресс-службы WePlay! Esports, причиной такого решения стал объявленный на Украине траур из-за случившейся в Иране авиакатастрофы.

Напомним, турнир WePlay! Bukovel Minor 2020 пройдёт в Буковеле (Украина) с 9 по 12 января. Призовой фонд мероприятия составляет $300 тыс.

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