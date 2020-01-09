9 января 2020 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали — 2020» прошли в Санкт-Петербурге. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На соревнованиях были разыграны награды в восьми категориях по скорости скалолазания.

Четыре из восьми золотых наград выиграли спортсмены из Свердловской области. Это Мария Курмачева (в категории «младшие девушки»), Егор Попов («младшие юноши»), Максим Рыжов («старшие юноши») и Ярослав Пашков («юниоры»).

Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кроме того, в категории «старшие девушки» победителем стала Варвара Лузина (Пермский край), в категории «юниорки» — Полина Кулагина (Красноярский край), в категории «девочки» — Снежана Ермолик, а в категории «мальчики» — Егор Деньгин (Челябинская область).

Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Добавим, что «Невские вертикали — 2020» стали 36-ми всероссийскими соревнованиями по скалолазанию.